Тбилиси пострадал от мощного ливня

Обильные осадки в грузинской столице этой ночью привели к подтоплениям и повреждениям инфраструктуры. О ситуации в городе рассказал мэр Тбилиси.

Ночной ливень в Тбилиси привел к проблемам на дорогах и подтоплениям, сообщил глава города Каха Каладзе.

"На улицах и проспектах города повреждена инфраструктура, испорчены участки дороги. Ведутся очистительные работы, с утра соответствующие службы начнут восстановительные работы"

– Каха Каладзе

Автомобильное движение в городе затруднено. Под воду ушли дороги на проспекте Агмашенебели, в районах Глдани, Авлабари, у Дома Юстиции. Подтоплены улицы в районах Дигомский Массив и Диди Дигоми, в поселке Вазисубани.

В ближайшие дни в Грузии сохранится вероятность осадков, в Тбилиси на фоне жары ожидаются грозы.