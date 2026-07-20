Турция получила статус партнера по диалогу АСЕАН

Анкара официально получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по итогам заседания министров иностранных дел стран этого объединения.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна получила статус партнера по диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующую информацию он опубликовал в социальной сети X.

По словам министра, заявку на этот второй по значимости после полноправного членства статус Анкара подала в 2024 году, получив полную поддержку государств-участников и секретариата объединения.

Фидан подчеркнул стратегическую важность нового статуса для укрепления позиций государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализации долгосрочной внешнеполитической стратегии и запуска совместных международных проектов.

С момента начала институционального сотрудничества товарооборот Турции со странами объединения, чья совокупная экономика превышает 4 трлн $ при населении около 700 млн человек, вырос с 6,5 до 16 млрд $.

Напомним ранее в 2010 году Турция и АСЕАН установили институциональные отношения. Ассоциация объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор, а статус партнера дает право участвовать в регулярных встречах блока по безопасности и экономике.