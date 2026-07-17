Раскрыто главное направление для отдыха в бархатный сезон за границей

Несколько направлений востребованы у россиян для отдыха в бархатный сезон в этом году. При этом лидером по спросу является Турция.

Где за границей предпочитают отдыхать россияне в бархатный сезон? На эту осень главным направлением стала Турция, поделились в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Лидеры зарубежных направлений 2026 года: Турция, Италия, Таиланд, Китай, Япония"

– OneTwoTrip

В сентябре-октябре на море за границу россияне чаще всего предпочитают отправляться вдвоем, средняя продолжительность отпуска – пять дней. Ночь размещения в среднем обходится в 13 тыс рублей.

В основном туристы выбирают для отдыха отели, на втором месте по спросу находятся апартаменты, говорится в материалах сервиса, передает РИА Новости.