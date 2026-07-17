Дагестан вошел в число бюджетных направлений для отдыха в России

Стали известны популярные направления для недорогого отдыха в России. Опрос показал, что в число главных популярных бюджетных направлений входит Дагестан.

Россияне в поисках бюджетного отдыха зачастую выбирают Дагестан, следует из опроса, проведенного девелоперской компанией "Ортига девелопмент" на платформе VK.

"Чтобы сэкономить на туристических поездках, 40% россиян выбирают бюджетные направления, такие как города Золотого кольца, курорты Азовского моря и локации в Республике Дагестан"

– данные опроса

Также четверть туристов, желая сэкономить, предпочитает недорогие отели. Каждый десятый респондент сообщил, что чтобы сделать отдых бюджетнее, сокращает длительность отдыха или выбирает более дешевые виды транспорта.

Не пытаются сэкономить на отдыхе 14% россиян, уточнили в компании по итогам опроса.

Участие в опросе приняли более 4 тыс жителей РФ в возрасте от 18 лет, планирующих отдых внутри страны в этом году.