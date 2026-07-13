Россияне все чаще выбирают для отдыха Дагестан и Северную Осетию

Самой большой популярностью у российских туристов нынешним летом пользуется отдых в Дагестане и Северной Осетии, показало исследование "Мегафона" и сервиса онлайн-бронирования "Островок".

Дагестан и Северная Осетия вошли в топ-10 самых популярных направлений для активного отдыха этим летом, показало совместное исследование "Мегафона" и сервиса онлайн-бронирования "Островок", сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"В список также вошли Мурманская область, Приморский край, Карелия, Байкал в Иркутской области, Республика Алтай, Алтайский край, Красноярский край и Башкирия"

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Активный отдых в стране становится все популярнее – его выбирает каждый седьмой российский путешественник, а Дагестан может порадовать туристов горными маршрутами, трекингом, водными прогулками, экскурсиями и другими форматами путешествий, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что сбор туристического налога в Дагестане за первое полугодие 2026 года вырос в три раза, до 16,6 млн рублей. Лидером по сборам стала Махачкала с показателем 9,8 млн рублей, следом идет Каспийск, пополнивший бюджет на 2,4 млн рублей, а на третьей строчке находится Дербент с результатом 1,6 млн рублей.