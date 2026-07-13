В Азербайджане рассказали о масштабах разминирования в Газахе

В ANAMA поделились данными о разминировании в Газахском районе Азербайджана. На освобожденных территориях Газаха к настоящему времени от мин освобождено более 357 га.

В Газахском районе Азербайджана разминировано более 357 га территорий, рассказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"С апреля 2024 года на освобожденных территориях Газахского района проводятся операции по разминированию для обеспечения охраны государственной границы. С 2025 года, в соответствии с планом, утвержденным Кабинетом министров Азербайджана, начаты работы по очистке населенных пунктов от мин и других взрывоопасных предметов"

– Вугар Сулейманов

Он уточнил, что разминирование в Газахском районе продолжается в нескольких населенных пунктах.

Всего за время работ ANAMA на территории района очищено от мин 357,4 га, саперами обнаружено и обезврежено 1154 противопехотные мины, 146 противотанковых мин и 62 других взрывоопасных предмета.