Кобахидзе назвал особыми отношения с соседними странами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил в телепрограмме Imedi Live на телеканале Imedi, рассказав об отношениях с соседними странами и о связанных с ними логистических проектах.

У Грузии особые отношения с тремя соседними странами - Азербайджаном, Арменией и Турцией, и это критически важно для расширения логистических маршрутов и наращивания транзитного потенциала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе Imedi Live на телеканале Imedi.

"Эти отношения углубляются, а их развитие играет ключевую роль с точки зрения транспортной взаимосвязанности и транзитной функции"

- Ираклий Кобахидзе

Также грузинское правительство сейчас активно работает над расширением сотрудничества со странами Центральной Азии, отметил Кобахидзе, передает Sputnik Азербайджан.

Он отметил: их потенциал очень велик, и его нужно использовать в полной мере, добавил грузинский премьер.

Сейчас департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии проводит международный тендер на строительство четырехполосной дороги, связывающей страну с Арменией и Азербайджаном, стоимость которого оценивается в 250 млн евро. Проект будет финансироваться за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).