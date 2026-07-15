Кобахидзе назвал особыми отношения с соседними странами

У Грузии особые отношения с тремя соседними странами - Азербайджаном, Арменией и Турцией, и это критически важно для расширения логистических маршрутов и наращивания транзитного потенциала, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе Imedi Live на телеканале Imedi.
"Эти отношения углубляются, а их развитие играет ключевую роль с точки зрения транспортной взаимосвязанности и транзитной функции"
- Ираклий Кобахидзе
Также грузинское правительство сейчас активно работает над расширением сотрудничества со странами Центральной Азии, отметил Кобахидзе, передает Sputnik Азербайджан.
Он отметил: их потенциал очень велик, и его нужно использовать в полной мере, добавил грузинский премьер.
Сейчас департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии проводит международный тендер на строительство четырехполосной дороги, связывающей страну с Арменией и Азербайджаном, стоимость которого оценивается в 250 млн евро. Проект будет финансироваться за счет кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).