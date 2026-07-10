Кисловодск потрясло ночное землетрясение

Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, оно произошло недалеко от Кисловодска – его эпицентр находился на территории Карачаево-Черкесии, где чуть позже был зарегистрирован еще один подземный толчок.

Минувшей ночью в Ставропольском крае было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие произошло в 00:24 мск пятницы в 24 км к западу от Кисловодска на глубине 8 км в 8 км от села Учкекен в Карачаево-Черкесии и в 25 км от Кисловодска, передает "Интерфакс".

Экстренные службы о землетрясении не сообщали, к счастью, разрушений за этим не последовало, сообщают чрезвычайные ведомства двух регионов СКФО.

Чуть позже, в 03:50, в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 3,1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на Геофизическую службу Северо-Осетинского филиала РАН.

Его эпицентр находился в 3,5 км к югу от села Терезе, а очаг располагался на глубине 13 км.

Был ли это афтершок предыдущих подземных толчков, не сообщается.