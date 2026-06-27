США объявили о второй волне ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) выступило с заявлением начале новой волны ударов по Ирану.
Соединенные Штаты начнут серию новых атак по территории Ирана, следует из официального заявления Центрального командования США (CENTCOM).
"В 15.00 по восточному времени США (22.00 мск - ред.) американские вооруженные силы начали операции в рамках второй за сегодняшний день волны ударов по Ирану"
— Центральное командование США (CENTCOM)
Согласно информации, основными целями США в этой волне ударов являются военные возможности Ирана, которые создают угрозу для судоходства в Ормузском проливе.
При этом американский президент Дональд Трамп отказался называть сроки начала ударов по мостам и инфраструктуре в Иране.