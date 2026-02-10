Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершает официальный визит в Грузию, в рамках которого он встретится с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также с представителями правительства страны.

В аэропорту Тбилиси сегодня вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани торжественно встречал самолет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Грузию с официальным визитом, сообщили в администрации президента Грузии.

Официальная церемония встречи прошла во Дворце президента Грузии – гостя приветствовал президент страны Михаил Кавелашвили, передает Sputnik Грузия.

Ожидается, что в ходе визита лидеры двух стран встретятся в формате один на один, чтобы обсудить перспективы углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной повестки.

Уже завтра, 17 июля, президента Туркменистана примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, а также пройдут двусторонние встречи между представителями правительств двух стран, сообщили в Минобороны Грузии.

Грузия и Туркменистан поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах, а в 2022 году между ними было открыто прямое авиасообщение, говорится в сообщении.