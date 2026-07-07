Очередная группа бывших переселенцев возвращается в Джебраильский район

Сегодня ещё одна группа из 52 бывших вынужденных переселенцев возвращается в село Шукюрбейли Джебраильского района на юге Азербайджана в рамках программы переселения.

​В Азербайджане в село Шукюрбейли Джебраильского района возвращается новая группа бывших вынужденных переселенцев в составе девяти семей из 52 человек. Данную информацию сообщает Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

​До переезда временные переселенцы проживали в различных регионах республики, размещаясь преимущественно в общежитиях, санаториях, детских лагерях и административных зданиях.

​Напомним, ранее возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории начали осуществлять в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением главы АР Ильхама Алиева.