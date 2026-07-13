Вестник Кавказа

США наносили удары по Ирану на протяжении семи часов – CENTCOM

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США в ночь на среду провели очередную серию ударов по Ирану, она продлилась семь часов, под атаку попали цели на юге Исламской Республики.

Волна ударов по Ирану завершена, следует из сообщения Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"CENTCOM завершил дополнительный раунд ударов против Ирана 14 июля в 22:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск, 15 июля), поразив десятки целей близ Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана"

– заявление

В CENTCOM уточнили, что в ходе атаки, продлившейся на этот раз семь часов, удары наносились по местам расположения ракет и беспилотников, средствам ВМС Ирана, системам береговой обороны. Были задействованы истребители, БПЛА, корабли.

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