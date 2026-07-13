Вестник Кавказа

Анкара осудила удары хуситов по Саудовской Аравии

Анкара осудила удары хуситов по Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара выступила с осуждением ударов йеменских хуситов по Саудовской Аравии. В МИД Турции это назвали актом дестабилизации.

МИД Турции выступило с осуждением ракетной атаки хуситов на южную часть Саудовской Аравии. В дипведомстве отметили, что подобные действия дестабилизируют ситуацию в регионе. 

"На фоне этой атаки, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии и создающей серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности, Анкара вновь подтверждает свою полную солидарность с Эр-Риядом"

– МИД Турции 

Турция призвала не допускать действий, которые могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. 

Ранее хуситы атаковали аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии. В оборонном ведомстве КСА заявили об отражении системами ПВО атак радикалов. 

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