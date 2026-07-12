США завершили пятичасовую волну ударов по Ирану

Минувшей ночью американские военные снова наносили удары по иранской территории, волна ударов продлилась пять часов.

Очередная волна ударов по Ирану завершилась, говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование завершило волну ударов против Ирана в 22:15 по времени восточного побережья США (05:15 мск). В ходе пятичасовой миссии ВС США успешно поразили военные объекты на территории Ирана"

– CENTCOM

Атаки были произведены по городам Бушер, Бендер-Аббас, Джаск, Конарак, Чабахар, а также по острову Абу-Муса. Также, по данным СМИ, зафиксированы американские удары по островам Киш в Персидском заливе и Кешм в Ормузском проливе.

В CENTCOM уточнили, что целью атаки было дальнейшее снижение иранских возможностей наносить удары по судам в Ормузском проливе.

Военные использовали в ходе атак в ночь на 14 июля высокоточные боеприпасы, целями стали системы береговой обороны в Иране, ракетные и беспилотные объекты, объектам морской инфраструктуры.

Напомним, волна ударов стартовала в 23:45 мск 13 июля, третью ночь подряд подразделения CENTCOM наносили удары по Ирану.