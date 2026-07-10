Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме, рассказав о колониальных тенденциях в мире и о работе, которую ведет в этом направлении "Бакинская инициативная группа".

Франция уже обвиняет правительство Азербайджана во вмешательстве во внутренние дела страны, заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Причина в том, что, по мнению французского руководства, "Бакинская инициативная группа" якобы ведет некую гибридную войну, направленную на колониальную и империалистическую политику Франции, передает АЗЕРТАДЖ.

"Мы считаем, что права человека – это универсальная проблема. "Бакинская инициативная группа", пожалуй, сегодня является одной из самых эффективных неправительственных организаций, которая вынесла проблему колониализма на глобальную повестку дня"

- Ильхам Алиев

Заморские территории Франции уже длительное время страдают от ее колониальной и империалистической политики. Там даже проводятся ядерные испытания. В Полинезии, возможно, было проведено более 200 ядерных испытаний, подчеркнул президент Азербайджана.

"Я считаю, что в этом отношении независимые СМИ выполняют очень важную миссию", - добавил глава государства.