Южный маршрут через Ормузский пролив остается открытым

Несмотря на заявления Тегерана о перекрытии Ормузского пролива, его южный маршрут остается полностью свободным для транзита судов, сообщили в Объединенном центре морской информации.

Объединенный центр морской информации (JMIC) сообщил, что транзит через южную часть Ормузского пролива осуществляется свободно, однако в регионе сохраняется высокий уровень опасности. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети Х.

В центре пояснили, что вопреки заявлениям Тегерана о полном закрытии Ормузского пролива, его южный коридор открыт и расширен для двустороннего движения. Экипажи предупредили о минной угрозе и возможных радиовызовах от военных.

В организации добавили, что морякам рекомендуется поддерживать взаимодействие с военно-морским руководством. При этом суда могут следовать южным направлением без какой-либо дополнительной координации.

Напомним, ранее Военно-морские силы КСИР Ирана предупредили о перекрытии Ормузского пролива, заявив, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в дела региона.