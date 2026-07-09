В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС

Бушующая природная стихия нарушила привычное течение жизни в Унцукульском районе Дагестана. Сильнейшие ливни размыли дорожное полотно, а также нарушили систему водоснабжения, власти ввели режим ЧС, информирует администрация района.
"В Унцукульском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дорожного полотна 110 метров и нарушения водоснабжении. Сегодня, 10 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Унцукульского района единогласно приняла решение о введении режима ЧС в селах Унцукуль, Ирганай и поселке городского типа Шамилькала"
– администрация Унцукульского района
По данным властей региона, из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС был разрушен участок дороги Шамилькала - Временный поселок. Дорога перекрыта, движение транспорта временно остановлено.