Вестник Кавказа

В Унцукульском районе Дагестана ввели режим ЧС

Машина под ливнем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Унцукульском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. Это связано со сложными погодными условиями.

Бушующая природная стихия нарушила привычное течение жизни в Унцукульском районе Дагестана. Сильнейшие ливни размыли дорожное полотно, а также нарушили систему водоснабжения, власти ввели режим ЧС, информирует администрация района. 

"В Унцукульском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения дорожного полотна 110 метров и нарушения водоснабжении. Сегодня, 10 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Унцукульского района единогласно приняла решение о введении режима ЧС в селах Унцукуль, Ирганай и поселке городского типа Шамилькала"

– администрация Унцукульского района

По данным властей региона, из-за аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС был разрушен участок дороги Шамилькала - Временный поселок. Дорога перекрыта, движение транспорта временно остановлено.

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