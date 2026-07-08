Вестник Кавказа

Армия Израиля останется на юге Ливана для обеспечения безопасности – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит оставаться на юге Ливана в целях обеспечения безопасности северной части Израиля.

Израильская армия продолжит оставаться на юге Ливана для обеспечения безопасности северной части еврейского государства, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. 

"Мы останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов на севере Израиля"

– Биньямин Нетаньяху

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Израиль в обозримой перспективе выведет свои военные силы из Ливана. По этой теме стороны достигли договоренности. 

Напомним, что Израиль и Ливан договорились о постепенном выводе израильских сил и замещении их ливанской армией. Стороны должны сообща добиться разоружения радикальных формирований "Хезболлы".

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