Армия Израиля останется на юге Ливана для обеспечения безопасности – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит оставаться на юге Ливана в целях обеспечения безопасности северной части Израиля.

Израильская армия продолжит оставаться на юге Ливана для обеспечения безопасности северной части еврейского государства, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить безопасность населенных пунктов на севере Израиля"

– Биньямин Нетаньяху

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Израиль в обозримой перспективе выведет свои военные силы из Ливана. По этой теме стороны достигли договоренности.

Напомним, что Израиль и Ливан договорились о постепенном выводе израильских сил и замещении их ливанской армией. Стороны должны сообща добиться разоружения радикальных формирований "Хезболлы".