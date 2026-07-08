Армения опубликует проект новой Конституции до конца года — Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал представить проект новой конституции страны до конца 2026 года. Об этом глава кабмина сообщил в беседе с журналистами.
"Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем"
- Никол Пашинян
Также он отметил, что ранее публикация откладывалась из-за проведения выборов и необходимости выделить дополнительное время для полноценного общественного обсуждения инициативы.
Напомним, еще в марте 2026 года министр юстиции Србуи Галян заявляла, что работа над новым текстом Конституции завершена.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что новая Конституция не должна содержать ссылок на Декларацию о независимости, так как, по его мнению, такие положения могут создавать риски для региональной стабильности.