Армения опубликует проект новой Конституции до конца года — Пашинян

Никол Пашинян анонсировал публикацию проекта новой конституции Армении до конца текущего года, пообещав представить обновленный текст основного закона по итогам обсуждений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал представить проект новой конституции страны до конца 2026 года. Об этом глава кабмина сообщил в беседе с журналистами.

"Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем"

- Никол Пашинян

​Также он отметил, что ранее публикация откладывалась из-за проведения выборов и необходимости выделить дополнительное время для полноценного общественного обсуждения инициативы.

​Напомним, еще в марте 2026 года министр юстиции Србуи Галян заявляла, что работа над новым текстом Конституции завершена.

​Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что новая Конституция не должна содержать ссылок на Декларацию о независимости, так как, по его мнению, такие положения могут создавать риски для региональной стабильности.