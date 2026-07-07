Вестник Кавказа

В МИД РФ прокомментировали итоги саммита НАТО

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что противостояние НАТО с РФ носит для альянса системный и экзистенциальный характер.

Разрешить противоречия в отношениях между союзниками по НАТО на полях саммита в Анкаре не удалось, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала итоги прошедшего в турецкой столице саммита Североатлантического альянса.

По словам Захаровой линия, по которой блок выстраивает отношения с Россией, не изменилась.

Она отметила, что Россия воспринимается, по-прежнему, как долгосрочная угроза евроатлантической безопасности. 

"Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер"

– Мария Захарова

Напомним, 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов Североатлантического Альянса.

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