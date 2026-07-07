В МИД РФ прокомментировали итоги саммита НАТО

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что противостояние НАТО с РФ носит для альянса системный и экзистенциальный характер.

Разрешить противоречия в отношениях между союзниками по НАТО на полях саммита в Анкаре не удалось, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала итоги прошедшего в турецкой столице саммита Североатлантического альянса.

По словам Захаровой линия, по которой блок выстраивает отношения с Россией, не изменилась.

Она отметила, что Россия воспринимается, по-прежнему, как долгосрочная угроза евроатлантической безопасности.

"Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер"

– Мария Захарова

Напомним, 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие главы государств и правительств стран-членов Североатлантического Альянса.