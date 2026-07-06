Минфин США отменил лицензию на торговлю иранской нефтью

Вашингтон отменяет лицензию на торговлю иранской нефтью. Новые сделки запрещены с 7 июля.

Власти США приняли решение отозвать лицензию на операции с иранской нефтью, которая приостанавливала действие нефтяных санкций против ИРИ. Документ давал возможность транспортировать и торговать иранскими ресурсами до конца августа.

Согласно постановлению Минфина США, новые сделки с иранской нефтью запрещены с 7 июля. Ранее оформленные договоренности должны быть завершены до 17 июля.

Напомним, что лицензия была выдана на фоне успеха переговорного процесса в Швейцарии. Новое решение США свидетельствует о сложностях между сторонами.