Вестник Кавказа

Минфин США отменил лицензию на торговлю иранской нефтью

Минфин США отменил лицензию на торговлю иранской нефтью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон отменяет лицензию на торговлю иранской нефтью. Новые сделки запрещены с 7 июля.

Власти США приняли решение отозвать лицензию на операции с иранской нефтью, которая приостанавливала действие нефтяных санкций против ИРИ. Документ давал возможность транспортировать и торговать иранскими ресурсами до конца августа. 

Согласно постановлению Минфина США, новые сделки с иранской нефтью запрещены с 7 июля. Ранее оформленные договоренности должны быть завершены до 17 июля.   

Напомним, что лицензия была выдана на фоне успеха переговорного процесса в Швейцарии. Новое решение США свидетельствует о сложностях между сторонами.

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