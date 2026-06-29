Москву и Тель-Авив с августа свяжет ежедневными рейсами EL AL

Компания EL AL намерена с августа нарастить число прямых рейсов между Москвой и Тель-Авивом. Планируется, что они будут выполняться на ежедневной основе.

Израильский перевозчик EL AL со следующего месяца нарастит количество еженедельных рейсов между Москвой и Тель-Авивом.

В авиакомпании сообщили, что начиная с августа на этом направлении будет семь рейсов в неделю вместо пяти, пишет ТАСС.

Также в Тель-Авив из столицы РФ и других городов авиарейсы осуществляют российские перевозчики – Red Wings, "Азимут", "Аэрофлот" совместно с "Белавиа".