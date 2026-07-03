Эрдоган и Трамп обсудят украинское урегулирование – СМИ

СМИ со ссылкой на источник в турецком правительстве пишут, что одной из основных тем встречи Эрдогана и Трампа на саммите НАТО станут посреднические усилия Анкары в украинском урегулировании.

Инициативы Анкары по возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом станут одной из тем предстоящей встречи президентов Турции и США – Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа – на саммите НАТО, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в турецком правительстве.

"Инициативы Турции по возобновлению переговоров по Украине войдут в повестку встречи президентов Эрдогана и Трампа в Анкаре"

– источник

Ожидается, стороны обсудят итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся накануне. Одной из его основных тем также стало урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, как пишет РИА Новости, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта путем диалога сторон при посредничестве Турции.

Напомним, ранее Анкара неоднократно выступила с инициативой предоставить площадку для следующего раунда переговоров между российской и украинской сторонами.