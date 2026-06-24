Сербия: Россия - самый надежный поставщик газа

Поставки газа из России – самые надежные, заявили в Сербии. Две страны связывают дружеские отношения, Сербия на пойдет на санкции против РФ.

Министр правительства Сербии Ненад Попович назвал российские поставки газа самыми надежными, а условия – лучшими.

"Главным экономическим партнером Сербии является ЕС, но ситуация меняется. Вся энергетика во многом зависит от России. У нас самые надежные поставки газа, условия лучшие"

– Попович

Выступая на сессии в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром", которая стартовала в Екатеринбурге, министр также сообщил, что Сербия не станет вводить антироссийские санкции, несмотря на угрозы.

"Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья"

– Попович

"Иннопром-2026" проходит с 6 по 9 июля в городе Екатеринбург, участие в форуме принимают сотник компаний из различных стран мира.