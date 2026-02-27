Ставрополье привлечет инвесторов к сохранению культурного наследия

Объекты культурного наследия Ставропольского края не останутся без внимания – власти привлекут к их сохранению инвесторов, предоставив им взамен льготное кредитование, которое быстро окупит дополнительные траты.

В Ставропольском крае определили список объектов культурного наследия, к сохранению которых планируется привлечь инвесторов. В перечень включены 18 проектов, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

"Наша цель - создать специальные инвестиционные проекты, которые станут отличными решениями для инвесторов. Мы работаем в этом направлении с уполномоченными на местах и с госорганами края совместно с институтами развития"

- Антон Доронин

В список вошли такие объекты на 7 территориях края - в Ставрополе, Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Георгиевском, Буденновском и Петровском округах, передает портал "Это Кавказ".

Такие вложения будут выгодными для инвесторов – взамен они получат льготное кредитование, которое быстро окупит дополнительные траты. Его будет предоставлять банк ДОМ.РФ.

Это позволит не только привести в порядок зачастую заброшенные объекты, превратив их в новые точки притяжения для туристов, но и сконцентрировать усилия властей сразу в двух направлениях, предоставив бизнесу выгодные преференции, а краю - обновленную инфраструктуру для улучшения качества жизни, - пояснил министр.