Магистраль Узбекистан – Китай может войти в состав БТК

В железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс целесообразно интегрировать магистраль Узбекистан-Китай, предложил на переговорах с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Возобновление работы железнодорожного коридора Баку - Тбилиси - Карс после его модернизации очень важно для Узбекистана, который готов предложить его сопряжение с будущей железнодорожной магистралью Узбекистан – Киргизия – Китай, предложил в ходе переговоров с премьер-министром Грузии в Тбилиси президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера

За столом переговоров стороны обсудили укрепление транспортно-транзитного сотрудничества и создание благоприятных условий для более полного использования потенциала двух стран в этой сфере, передает Podrobno.uz.

Также в ходе переговоров лидеры двух стран затронули вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного, промышленного, туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Цель, к которой стремятся власти Узбекистана и Грузии - в ближайшие годы увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд. Обсуждалось и использование портов Поти и Батуми для транспортировки узбекских грузов, в рамках которого будет создан логистический хаб с промышленной зоной и шоурумом узбекской продукции.

Результатом переговоров стали достигнутые договоренности о проектах в аграрной, электротехнической, энергетической, фармацевтической и легкой промышленности, которые будет контролировать специально созданный для этого совместный инвестиционный фонд.

Также главы двух государств запланировали образовательный и туристический форумы в Узбекистане.

По итогам переговоров будет подготовлена совместная дорожная карта.