В Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

В столице Ирана стартовали масштабные всенародные траурные мероприятия, посвященные прощанию с погибшим верховным лидером Исламской Республики аятоллой Али Хаменеи.

Народная церемония прощания с верховным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи началась в Тегеране. Об этом сообщают иранские СМИ.

Тысячи людей собрались у религиозного комплекса Мосалла на востоке города, где выставлены гробы с телами верховного лидера и четырех его родственников, при этом иранские власти ожидают участие до 20 млн человек в церемонии прощания.

Накануне в Тегеране стартовали траурные мероприятия с официальной церемонии. В ней приняли участие иранские должностные лица и представители более сотни иностранных делегаций, включая российскую группу под руководством заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Похоронная процессия пройдет через иранскую столицу в понедельник, во вторник она направится в город Кум, а в среду продолжит путь в священные для шиитов иракские города Эн-Наджаф и Кербелу. Погребение Али Хаменеи состоится в четверг в мавзолее имама Резы в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана.