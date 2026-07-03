Катар полностью восстановил морское судоходство

Минтранс Катара объявил о полном восстановлении морского судоходства, в том числе для рыболовецких и прогулочных судов, гидроциклов и других плавсредств.

Власти Катара приняли решение возобновить судоходство в полном объеме – оно возобновляется для всех типов морских транспортных средств и судов, сообщили в министерстве транспорта страны.

29 июня, на следующий день после атаки на одно из судов страны, повлекшей за собой гибель ее гражданина, катарское ведомство запретило выходить ряду морских транспортных средств, включая прогулочные суда, рыбачьи баркасы, гидроциклы и другие плавсредства, передает Sputnik Азербайджан.

При этом власти страны призвали владельцев судов соблюдать все действующие правила и инструкции, а также наличии у них оборудования, необходимого для обеспечения безопасности судоходства, говорится в сообщении.