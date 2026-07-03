Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

В Ист-Ратерфорде состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Норвегии. В следующий раунд вышли норвежцы.

Сборная Норвегии по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026, обыграв в Ист-Ратерфорде команду Бразилии со счетом 2:1.

Оба мяча у норвежцев записал на свой счет нападающий Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У бразильцев отличился нападающий Неймар с пенальти (90+10).

Норвегия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. На данной стадии она сыграет с победителем пары Мексика – Англия. Эта игра начнется сегодня в 03:00 (мск).