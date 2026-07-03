Саммит НАТО: Трамп встретится с Эрдоганом, аш-Шараа и Зеленским

Прибытие Трампа в Анкару на саммит НАТО ожидается во вторник во второй половине дня. В этот же день он проведет переговоры с Эрдоганом. В среду Трамп побеседует с аш-Шараа и Зеленским.

Американский лидер Дональд Трамп прибудет во вторник в Анкару для участия в саммите НАТО, в его планах встречи с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Сирии Ахмедом аш-Шараа и Украины Владимиром Зеленским.

Саммит будет проходить в турецкой столице 7-8 июля, прибытие Трампа ожидается 7 июля, о программе визита президента США в Анкару рассказал корреспондент телеканала CNN Türk Юнус Паксой

"Во вторник во второй половине дня он прибудет в Анкару, где его встретит президент Реджеп Тайип Эрдоган. В тот же вечер президент США примет участие в официальной церемонии встречи с президентом Эрдоганом, поприветствует почетный караул, после чего состоятся двусторонние переговоры глав государств"

– корреспондент CNN Türk

Также сообщается, что 8 июля Трамп примет участие в официальной церемонии встречи и совместной фотосессии, а также поучаствует в рабочем заседании лидеров НАТО. Кроме того, он проведет встречи с президентом аш-Шараа и украинским лидером Зеленским. Вечером состоится ужин с лидерами стран НАТО.

Перед отъездом из Анкары Дональд Трамп даст пресс-конференцию.