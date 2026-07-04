Почти 49 тыс человек получили помощь медиков на прощании с Али Хаменеи

Врачебная помощь потребовалась более 48 тыс участников церемонии прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Медики оказали помощь почти 49 тыс участников прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, об этом сообщает агентство ISNA.

Как рассказал руководитель Организации экстренной медицинской помощи Ирана Джафар Миадфар, за промежуток времени с полудня до четырех часов накануне услугами организации воспользовались 48 804 человека.

По его словам, 18 222 человек оказали помощь в мобильных медпунктах.

"Из них 54 человека были госпитализированы, 63 перенесли амбулаторные хирургические вмешательства, более 18 тыс человек получили амбулаторное лечение, а 5 тыс была проведена инфузионная терапия (капельницы)"

– Джафар Миадфар

Он уточнил, что еще 328 человек пришли в специализированные больницы, в том числе 107 пациентов остались на стационарное лечение, были сделаны две операции, остальные после получения медицинской помощи были выписаны домой.

Кроме того, к скорой помощи обратились 30 254 человека, из них госпитализировали 217 человек.