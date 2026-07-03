Анталья в июне недосчиталась 4% российских туристов

Главный курорт Турции в начале лета принял менее 570 тыс российских туристов, турпоток упал на 4%. Также в Анталье недосчитались и туристов из других стран.

Туристический поток из РФ в Анталью в июне этого года оказался ниже прошлогоднего уровня на 4%, передает АТОР.

Согласно данным аэропорта Антальи, за месяц в Турцию через воздушную гавань прибыло 569 094 граждан РФ – минус 4% или 23 тыс человек. При этом Россия осталась лидером по иностранному турпотоку в Анталью, россияне составили 29% от всех иностранных гостей курорта.

Чаще всего российские путешественники в Анталье выбирают для отдыха Кемер, Аланию, Сиде. Больше половины россиян едут на отдых в Анталью с детьми.

Всего Анталья за первый месяц лета приняла 1 954 744 иностранцев, что меньше прошлогоднего уровня на 10,6%. Поток туристов упал по всем направлениям: российский турпоток снизился на 4%, турпоток из Германии – на 18,5%, до 315,2 тыс человек, из Польши на 5%, до 183,7 тыс человек, из Великобритании – на 16,2%, до 153,7 тыс человек, из Казахстана – на 17,7%, до 72,8 тыс человек.

Отметим, что по итогу мая россияне также были самыми массовыми туристами в Анталье.