Европа запросила у Турции кондиционеры и вентиляторы - СМИ

Чтобы спастись от аномально жаркой погоды, установившейся в Европе в середине июня, власти Евросоюза попросили помочь с климатической техникой турецких производителей. Они готовы закупать не только кондиционеры, но и вентиляторы.

Европа, не готовая к установившейся в регионе аномальной жаре, столкнулась с нехваткой климатических систем – все их запасы, в частности в Германии и Франции, практически исчерпаны, но тут Евросоюз вспомнил о не очень-то любимой Турции, пишет газета Türkiye.

Очевидно, только сейчас в изнывающих от жары странах Евросоюза только сейчас вспомнили, что у Турции богатый опыт в производстве таких систем, связанный с климатическими особенностями страны, где сейчас тоже проходит самый жаркий период года, рассказал заместитель генерального директора Daikin Türkiye (производитель климатической техники) Ольджай Авджы.

"Около 60% современных VRV-систем (мультизональные системы кондиционирования), производимых на нашем предприятии, экспортируются непосредственно на европейский рынок"

- Ольджай Авджы

Предприятие успешно функционирует в городе Хендек (провинция Сакарья) и является единственным в Европе заводом японской группы Daikin – заводу под силу любая высокотехнологичная и экологичная климатическая техника. Это, как и географическое положение Турции, гибкость производства и высокий экспортный потенциал вполне устраивают европейских покупателей и делают страну одним из ключевых центров поставок, отметил заместитель гендиректора завода.

Из-за полного истощения запасов кондиционеров обращения из Европы уже больше напоминают крик о помощи: "Отправьте нам все, что у вас есть на складах".

При этом европейцы уже просят не только кондиционеры, но и вентиляторы, и другие системы климат-контроля.