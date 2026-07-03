"Сильная Армения" решила не бойкотировать работу парламента

Армянская партия "Сильная Армения" не откажется от мандатов в новом парламенте, несмотря на то, что оппозиция уверена: парламентские выборы прошли с нарушениями, и часть из них требует бойкотировать парламент нового созыва.

Оппозиционный блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна принял решение не отказываться от мандатов в новом парламенте Армении, сообщил его представитель Нарек Карапетян.

"Мы пришли к заключению, что правильным с нашей стороны, со стороны нашей силы является принятие мандатов и присутствие в Национальном собрании"

- Нарек Карапетян

Вопреки призыву армянской оппозиции бойкотировать парламент нового созыва из-за того, что, по ее мнению, парламентские выборы 7 июня прошли с нарушениями, для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также "уличная борьба", уверенный в "Сильной Армении", передает РИА Новости.

При этом в партии не намерены приглашать людей на улицу, не видя возможности для больших перемен. Это будет сделано лишь тогда, когда появится такая возможность, а в своей работе блок будет стремиться к легитимной и мирной смене власти, отметил представитель.