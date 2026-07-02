Кавелашвили прилетел в Иран

Грузинский президент посетит церемонию прощания с Али Хаменеи. В ходе поездки в Тегеран он также встретится с иранским коллегой.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили прибыл в Иран. Об этом сообщают 3 июля иранские средства массовой информации.
В рамках поездки Кавелашвили поучаствует в траурных мероприятиях, посвященных памяти бывшего Верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
Кроме того, у президента Грузии запланирована встреча с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Али Хаменеи погиб во время ударов по Тегерану, которые были нанесены Соединенными Штатами и Израилем в конце февраля. Прощание и похороны Али Хаменеи пройдут в период с 4 по 9 июля. На церемонию приглашены представители разных стран, включая Азербайджан, Армению и Грузию.