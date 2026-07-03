ЧМ-2026: Марокко вышло в четвертьфинал

Матчем сборных Канады и Марокко стартовала стадия 1/8 финала на ЧМ-2026. В следующий раунд вышли марокканцы.
Сборная Марокко по футболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира 2026, обыграв команду Канады.
Игра проходила в Хьюстоне и завершилась в пользу Марокко со счетом 3:0.
Два мяча записал на свой счет полузащитник Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты). Еще один гол забил нападающий Суфьян Раими (90+8).
В четвертьфинале марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция. Эта игра начнется сегодня в 00:00 (мск).