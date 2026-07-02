Судоходство в Ормузе возросло в четыре раза за неделю

В Ормузском проливе за минувшую неделю активизировалось судоходство, однако оно все еще не достигло нормальных показателей.
Судоходство в Ормузском проливе стало восстанавливаться, за последнюю неделю пролив прошло в четыре раза больше судов, сообщает Financial Times.
"Количество случаев транзита судов черед Ормузский пролив увеличилось более чем в четыре раза за последнюю неделю"
– издание
Активное возобновление судоходства указывает, что владельцы судов считают, что сейчас проход через Ормуз безопасен.
Однако, количество судов, которые в эти дни проходят пролив не достигает довоенных показателей и остается значительно ниже.
Отметим, что накануне Саудовская Аравия провела через Ормуз четыре супертанкера с нефтью, что стало крупнейшей с начала конфликта поставкой – было отправлено 8 млн баррелей нефти.