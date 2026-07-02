Вестник Кавказа

Судоходство в Ормузе возросло в четыре раза за неделю

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ормузском проливе за минувшую неделю активизировалось судоходство, однако оно все еще не достигло нормальных показателей.

Судоходство в Ормузском проливе стало восстанавливаться, за последнюю неделю пролив прошло в четыре раза больше судов, сообщает Financial Times.

"Количество случаев транзита судов черед Ормузский пролив увеличилось более чем в четыре раза за последнюю неделю"

– издание

Активное возобновление судоходства указывает, что владельцы судов считают, что сейчас проход через Ормуз безопасен.

Однако, количество судов, которые в эти дни проходят пролив не достигает довоенных показателей и остается значительно ниже.

Отметим, что накануне Саудовская Аравия провела через Ормуз четыре супертанкера с нефтью, что стало крупнейшей с начала конфликта поставкой – было отправлено 8 млн баррелей нефти.

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