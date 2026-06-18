Юная фигуристка Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан

Российская фигуристка азербайджанского происхождения Вероника Жилина вошла в сборную Азербайджана по фигурному катанию – для этого она получила специальный сертификат Международного союза конькобежцев.

Сборную Азербайджана по фигурному катанию пополнила еще одна юная спортсменка - Вероника Жилина, сообщили в Федерации зимних видов спорта страны.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку Азербайджана, и теперь спортсменке официально разрешено представлять страну на международных соревнованиях, начиная с сезона 2026/2027, передает Report.

Специальный документ, носящий название Clearance Certificate, был получен сегодня. Его выдают при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

В настоящее время Азербайджан в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию на международных турнирах представляют Сабина Алиева, Лейли Ахундова, Наргиз Сулейманова и Арина Калугина.

Напомним, Вероника Жилина - фигуристка азербайджанского происхождения, выступающая в одиночном катании. Она родилась в 2008 году в Архангельске, тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Выступая за Россию, она становилась чемпионкой юниорского Гран-при Словакии 2021 года, чемпионкой финала юниорского Гран-при России 2023 года и серебряной медалисткой юниорского чемпионата России 2023 года.