Вестник Кавказа

Мишустин и Пашинян обсудили торговое взаимодействие России и Армении

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По инициативе армянской стороны в среду состоялся телефонный разговор Мишустина и Пашиняна. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и других сферах.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили сотрудничество двух стран в разных сферах.

В пресс-службе кабмина РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях"

– сообщение пресс-службы

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