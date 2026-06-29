Мишустин и Пашинян обсудили торговое взаимодействие России и Армении

По инициативе армянской стороны в среду состоялся телефонный разговор Мишустина и Пашиняна. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и других сферах.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили сотрудничество двух стран в разных сферах.

В пресс-службе кабмина РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях"

– сообщение пресс-службы