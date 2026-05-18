Анкара сделала шаг к "Турции без террора"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал исторический закон об отсрочке (с определенными условиями) уголовного наказания для членов РПК.

Исторический закон об ограниченной отсрочке уголовного преследования для членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана вступил в силу в Турции, передает Resmi Gazete.

Документ начал действовать после того, как его подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее он был принят парламентом Турции, где за него проголосовали 467 депутатов.

Стоит отметить, что отсрочка уголовного наказания будет действовать только при условии прекращения членами РПК своей деятельности и сдачи ими оружия.

Для преступлений с наказанием до 15 лет тюрьмы отсрочка составит пять лет. Если преступление более тяжкое, то она достигнет 10 лет. Однако если осужденный снова совершит теракт, то отсрочка утрачивает силу.

Реализацией нового закона займется координационный совет во главе с вице-президентом Турции. Еще одну структуру, а именно контрольную комиссию, создадут в парламенте.

Роспуску РПК нужна поддержка

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил принятие нового закона необходимостью стимулировать мирный процесс разоружения Рабочей партии Курдистана, который после первых показательных шагов застопорился.

"Закон был разработан и принят в рамках политической программы "Турция без террора". Он пока не вступил в полную силу – это произойдет через полгода, когда Совет национальной безопасности официально подтвердит, что террористическая организация РПК распущена и более не существует", - прежде всего сказал он.

"Этот закон поддержали почти все турецкие партии – только "Хорошая партия" выступила против и отказалась за него голосовать. Все остальные согласны с тем, что необходимо поддержать политический процесс роспуска РПК, чтобы гарантировать отсутствие террористических структур на территории Турции. Посмотрим, как пойдет этот процесс после вступления закона в полную силу", - продолжил Тогрул Исмаил.

"Пока мы видим трудности в обеспечении роспуска РПК. В самом начале было демонстративное сожжение небольшой части оружия этой террористической организации, но затем все фактически остановилось. Более того, внутри РПК появились голоса за сохранение организации и отмену самороспуска. Говорить о том, что все идет по плану, рановато", - обратил внимание политолог.

"Тем не менее, желание обеспечить реализацию этого процесса после его старта есть. Сейчас мы ожидаем, что будет через полгода, когда Совет национальной безопасности будет оценивать, прекращена ли деятельность РПК", - заключил Тогрул Исмаил.