Ушаков прокомментировал публикации о "тихой дипломатии" России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался относительно публикаций в СМИ, согласно которым между Москвой и Вашингтоном ведется взаимодействие посредством "тихой дипломатии".

Не существует какой-то особой "тихой дипломатии", такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя публикации в прессе о "тихой дипломатию", которая якобы ведется между Россией и США.

Он подчеркнул, что дипломатия по умолчанию всегда реализуется только тихо.

"Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления"

– Юрий Ушаков

Напомним, ранее Financial Times, со ссылкой на источники, сообщила, что глава Комиссии изящных искусств США Кук-младший провел "тихие" переговоры с представителями Кремля во время поездки на ПМЭФ в июне, в том числе он встречался с советником президента России Антоном Кобяковым.