Вестник Кавказа

Ушаков: РФ и США понимают важность возобновления диалога

Собор Василия Блаженного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Кремль считает необходимым развитие российско-американских контактов.

Российская сторона выступает за возобновление сотрудничества с коллегами из Соединенных Штатов, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

Ушаков отметил, что в Москве и Вашингтоне есть понимание о необходимости возобновления диалога.

"Понимания – они есть, насчет того, что эти контакты нужны"

– Юрий Ушаков

При этом он отметил, что точные даты поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы.

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