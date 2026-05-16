Ушаков: РФ и США понимают важность возобновления диалога

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Кремль считает необходимым развитие российско-американских контактов.
Российская сторона выступает за возобновление сотрудничества с коллегами из Соединенных Штатов, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.
Ушаков отметил, что в Москве и Вашингтоне есть понимание о необходимости возобновления диалога.
"Понимания – они есть, насчет того, что эти контакты нужны"
– Юрий Ушаков
При этом он отметил, что точные даты поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию пока не согласованы.