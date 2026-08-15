Хуситы ударили по саудовским судам в Красном море

Йеменские хуситы сообщили о том, что атаковали в Красном море военный корабль и четыре катера, которые его сопровождали. Отмечается, что суда находились в море под саудовскими флагами.

Хуситы йеменского движения "Ансар Алла" нанесли удары по саудовскую военному кораблю и сопровождавшим его четырем катерам, пишут арабские СМИ.

Как сообщил представитель хуситов Яхья Сари, атака была совершена путем запуска "нескольких баллистических ракет".

"Мы успешно атаковали с помощью баллистических ракет военный корабль саудовского противника, который шел в сопровождении четырех катеров, в Красном море"

— Яхья Сари

Напомним, ранее хуситы проинформировали об ударах беспилотниками по ряду нефтеперерабатывающих заводов на территории Саудовской Аравии.