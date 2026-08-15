Вестник Кавказа

Хуситы атаковали судно в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Карта Баб-эль-Мандебского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судно подверглось ракетному обстрелу со стороны хуситов возле Баб-эль-Мандебского пролива, сообщил источник. По его словам, четыре ракеты попали в цель.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Алла" нанесли удары по объектам в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом рассказал источник в Вооруженных силах Йемена.

Он отметил, что хуситы выпустили пять баллистических ракет. Четыре из них попали в пустое судно, а еще одна упала в воду.

Помимо этого, сообщается о возобновившихся обстрелах порта Моха, находящегося на побережье Красного моря.

Накануне представитель армии Йемена сообщил, что ВС страны в рамках борьбы с хуситами за 24 часа провели 181 военную операцию.

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