В Йемене военные провели более 180 операций против хуситов за сутки

В Йемене активизировалась борьба с хуситами – за сутки военные провели 181 операцию, уничтожены склады с оружием, боевая техника и другие цели.

В рамках борьбы с хуситами из движения "Ансар Алла" вооруженные силы Йемена за минувшие сутки провели 181 военную операцию, объявил официальный представитель армии Йемена полковник Маджид ан-Нузейли.

"За последние 24 часа вооруженные силы провели 181 военную операцию с использованием беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня, поразив военные объекты и источники угрозы <...> в различных районах боевых действий"

– Маджид ан-Нузейли

Он уточнил, что военных удалось уничтожить десятки единиц техники, а также склады мятежников с оружием. Были убиты и ранены десятки членов движения.

В ВС Йемена уточнили, что операции были реализованы на обширной территории вдоль линии соприкосновения.