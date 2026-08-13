В Крыму расширили льготную аренду госимущества на самозанятых и физлиц

Власти Крыма вдвое снизили плату за аренду государственного имущества для физических лиц и самозанятых граждан в рамках расширения региональных мер поддержки.

В Крыму утвердили льготную ставку на аренду республиканского имущества для самозанятых и физических лиц. Информацию об этом опубликовал глава региона Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети.

"Расширяем меры поддержки крымчан. Принято решение об освобождении самозанятых и физических лиц, арендующих имущество Республики Крым, от 50% арендной платы за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года"

- Сергей Аксенов

Напомним, ранее такая автоматически начисляемая скидка действовала только для бизнеса в рамках запущенных из-за летнего режима ЧС программ поддержки. Комплекс мер в Крыму и Севастополе включает льготную аренду земли, дешевые кредиты и выплаты для сохранения рабочих мест в туризме, что уже позволило местным предпринимателям сэкономить более 52 млн рублей.