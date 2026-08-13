Турция намерена расширить ядерную программу

Наряду с заимствованными Турция намерена развивать собственные ядерные технологии и отказаться от зарубежных источников энергии, что укрепит позиции страны в экономическом и стратегическом плане.

Турция стремится стать страной, способной самостоятельно разрабатывать и использовать технологии ядерной энергетики по мере расширения своей ядерной программы, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, сообщает Turkiye Today.

"Мы хотим сделать Турцию страной, которая сможет использовать собственные энергетические технологии в эту новую эру ядерной энергетики и производить собственные ресурсы. Я верю, что инженерный потенциал Турции достаточен для этого"

- Альпарслан Байрактар

В стране в этой области сейчас ведется очень серьезная работа, и строительство АЭС "Аккую" – лишь часть более широкого плана Анкары по развитию ядерной энергетики, включающего 12 обычных реакторов на трех электростанциях для достижения целевого показателя в 20 000 МВт ядерной мощности: к 2050 году также запланировано строительство АЭС в Синопе и во Фракии, отметил министр.

Турция развивает ядерную энергетику наряду с внутренней добычей нефти и природного газа, а также возобновляемыми источниками энергии, стремясь покончить с зависимостью от зарубежных источников энергии.

Это - ключевая национальная задача: создание отечественного потенциала в этой сфере и усиление опоры на внутренние ресурсы укрепит позиции Турции в экономическом и стратегическом плане, добавил Альпарслан Байрактар.