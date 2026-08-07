Турция назвала сроки запуска первого блока АЭС "Аккую"

В течение ближайших нескольких месяцев в Турции ожидается запуск первого энергоблока атомной электростанции "Аккую", возведением которой занимается российская госкорпорация "Росатом".

Турция планирует запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил министр энергетики республики Алпарслан Байрактар на Босфорском дипломатическом форуме в Стамбуле.

Глава ведомства уточнил, что сейчас на площадке одновременно строятся четыре реактора, а первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

"Сейчас мы одновременно строим четыре реактора на АЭС "Аккую". Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев мы начнем производство электроэнергии на первом реакторе атомной станции. Это мечта, которой уже 70 лет. Турция вступает в ядерную лигу"

- Алпарслан Байрактар

Отметим, возводимая российской госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией Турции и включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый. Сооружение данного объекта стало первым проектом в мировой атомной отрасли, который реализуется по организационно-экономической модели "строй - владей - эксплуатируй".

Что дал "Росатому" проект АЭС "Аккую"?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о выгодах, которые уже получили участники проекта АЭС "Аккую" в преддверии запуска первого блока станции.

"Корпорация "Росатом" получила новый зарубежный проект, крупную станцию из четырех энергоблоков, которой она и владеет, и будет сама эксплуатировать. Поскольку строительство финансировалось за счет льготного российского кредита, все задействованные в проекте подразделения "Росатома" получили прибыль. Свои деньги "Росатом" в проект вкладывал в меньшей степени. Все необходимое оборудование, от корпуса реактора до ТВЭЛов с ядерным топливом было заказано и произведено в России на предприятиях, которые входят в контур "Росатома". Соответственно, наша промышленность на проекте АЭС "Аккую" получила загрузку мощностей", - прежде всего сказал он.

"Также стоит отметить, что на проекте АЭС "Аккую" была апробирована нестандартная схема работы. Обычно "Росатом" строит атомную электростанцию и передает ее в собственность той или иной местной компании, помогая ее эксплуатировать, предоставляя на время свой персонал и обучая специалистов на местах – но не владеет ей. Кроме того, кредит, за который строится станция, прежде всегда возвращался равными долями на протяжении фиксированного периода – например, так было при строительстве АЭС. В случае АЭС "Аккую" "Росатом" является прямым собственником станции и никому ее не передает, а кредит возвращается в зависимости от тарифов на электроэнергию на внутреннем рынке Турции, который утверждают внутренние регуляторы", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Поэтому для "Росатома" проект АЭС "Аккую" выступает как своеобразная реклама своих возможностей перед потенциальными заказчиками. Корпорация показывается, что она может в короткие сроки, без задержки реализовывать сложные проекты – а АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками по 1200 МВт каждый является сложным проектом. В мировой практике, как правило, атомные станции строятся с задержкой, особенно европейскими компаниями, хотя и американскими тоже. Между тем "Росатом" работает в срок и даже с опережением графика и приемлет более рискованные схемы возврата инвестиций. Это демонстрация компетенций "Росатома" как надежного партнера в сфере ядерной энергетики", - пояснил экономист.

Что получает Турция?

Эксперт подчеркнул, что АЭС "Аккую" создаст для Турции защиту от колебаний на мировых энергетических рынках. "Станция важна для Турции и по той причине, что в республике растет энергопотребление, так что "Аккую" обеспечит дополнительные мощности. Но не менее значимо то, как АЭС позволит Турции маневрировать между разными источниками энергии. Например, она сможет сократить потребление угля. Если же упадет выработка электричества на объектах возобновляемой энергетики или резко подорожает газ, Турция сократит генерацию энергии на газовых электростанциях за счет того, что у нее есть мощная АЭС", - отметил он.

"Турция, как известно, активно торгует с Евросоюзом самым широким спектром товаров. Евросоюз уже ввел и планирует ужесточать углеродный пограничный сбор, он же углеродный налог – за товары с углеродным следом придется доплачивать при их экспорте в Европу. АЭС "Аккую" повысит конкурентоспособность турецких товаров, поскольку товар, произведенный с помощью атомной энергии, имеет меньший углеродный след, чем товар, произведенный с помощью электроэнергии от угольной станции. Атомная энергия относится к низкоуглеродным источникам. Таким образом атомная станция снизит общий углеродный след в энергобалансе и экономике Турции, и ей придется платить меньше совокупного углеродного пограничного сбора", - сообщил Игорь Юшков.

"Что касается следующих проектов атомных станций в Турции, участие в них "Росатома" будет зависеть в большей степени от того, насколько выгодным для российской корпорации окажется эксплуатация "Аккую" и как быстро будут возвращаться инвестиции. Россия сейчас испытывает дефицит бюджета больше, чем планировалось, и потому здесь и сейчас нет возможности предоставлять Турции такие же кредитные условия, на каких были выделены деньги на строительство АЭС "Аккую". Сейчас, когда станция заработает, российская сторона будет решать, готова ли она продолжать строить атомные мощности за рубежом по схеме, примененной в Мерсине", - заключил экономист.