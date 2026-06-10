Вестник Кавказа

Гросси заявил о медленной смерти ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ООН, по словам главы МАГАТЭ и кандидата на пост генсека международной организации Рафаэля Гросси, медленно умирает, утрачивая свою актуальность.

Организация Объединенных Наций постепенно продвигается к прекращению своего существования, такое заявление сделал руководитель МАГАТЭ и кандидат на пост генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси.

"Я не вижу непосредственной опасности в виде (гибели ООН - ред.). Я думаю, что речь, скорее, идет о своего рода медленной смерти"

– Рафаэль Гросси

Кандидат на пост генсека ООН пояснил, что деятельность организации становится все менее актуальной: ООН не принимает какого-либо значимого участия в урегулировании возникающих кризисов или войн между странами.

Гросси добавил, что результаты работы ООН по другим важным направлениям, таким как климатическая повестка и социальные вопросы, нельзя назвать иначе как плачевными, что не может не разочаровывать.

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