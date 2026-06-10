Гросси заявил о медленной смерти ООН

Организация Объединенных Наций постепенно продвигается к прекращению своего существования, такое заявление сделал руководитель МАГАТЭ и кандидат на пост генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси.
"Я не вижу непосредственной опасности в виде (гибели ООН - ред.). Я думаю, что речь, скорее, идет о своего рода медленной смерти"
– Рафаэль Гросси
Кандидат на пост генсека ООН пояснил, что деятельность организации становится все менее актуальной: ООН не принимает какого-либо значимого участия в урегулировании возникающих кризисов или войн между странами.
Гросси добавил, что результаты работы ООН по другим важным направлениям, таким как климатическая повестка и социальные вопросы, нельзя назвать иначе как плачевными, что не может не разочаровывать.