Гросси пытался объективно оценивать события в Иране – Ульянов

Постпред РФ при международных организациях заявил о том, что Россия высоко оценила попытку главы МАГАТЭ объективно оценить ситуацию вокруг Ирана.

Россия ценит то, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана, такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что "ознакомился с докладом гендиректора об осуществлении соглашения о гарантиях в Иране".

"Считаем важным, что глава секретариата агентства попытался дать объективную оценку событиям последнего года"

– Михаил Ульянов

Постпред РФ подчеркнул, что Гросси в своем докладе донес мысль о необходимости обратить внимание на незаконность агрессии США в адрес Ирана.

"Ситуация с осуществлением гарантий в Иране возникла не "из воздуха", а стала прямым результатом двух волн неспровоцированной незаконной агрессии США и Израиля против ядерных объектов ИРИ"

– Михаил Ульянов

В качестве примеров этого он привел американо-израильские атаки по АЭС в Бушере, которые произошли 17, 24, 27 марта и 4 апреля.

Эскалация конфликта фактически "свела на нет" прогресс, который был зафиксирован "в предыдущем ежеквартальном докладе гендиректора к мартовской сессии совета управляющих", подчеркнул Ульянов.

Кроме того, постоянный представитель РФ подчеркнул, что приветствует проверку на АЭС "Бушер" 1-3 июня.

По его словам, это является подтверждением стремления Ирана работать с МАГАТЭ.