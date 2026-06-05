Гросси пытался объективно оценивать события в Иране – Ульянов

Россия ценит то, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси попытался дать объективную оценку событиям вокруг Ирана, такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что "ознакомился с докладом гендиректора об осуществлении соглашения о гарантиях в Иране".
"Считаем важным, что глава секретариата агентства попытался дать объективную оценку событиям последнего года"
– Михаил Ульянов
Постпред РФ подчеркнул, что Гросси в своем докладе донес мысль о необходимости обратить внимание на незаконность агрессии США в адрес Ирана.
"Ситуация с осуществлением гарантий в Иране возникла не "из воздуха", а стала прямым результатом двух волн неспровоцированной незаконной агрессии США и Израиля против ядерных объектов ИРИ"
– Михаил Ульянов
В качестве примеров этого он привел американо-израильские атаки по АЭС в Бушере, которые произошли 17, 24, 27 марта и 4 апреля.
Эскалация конфликта фактически "свела на нет" прогресс, который был зафиксирован "в предыдущем ежеквартальном докладе гендиректора к мартовской сессии совета управляющих", подчеркнул Ульянов.
Кроме того, постоянный представитель РФ подчеркнул, что приветствует проверку на АЭС "Бушер" 1-3 июня.
По его словам, это является подтверждением стремления Ирана работать с МАГАТЭ.